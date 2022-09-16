Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan Rusya'ya karşı karar

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IAEA Yönetim Kurulunda kabul edilen kararda, Ukrayna'daki nükleer tesislere yönelik Rusya'nın tüm eylemlerini durdurmasına ilişkin çağrıları dikkate almamasının ciddi endişelere yol açtığı bildirildi.

Kararda, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki nükleer tesislerin kontrolünün zorla ele geçirilmesi, bu unsurlara yönelik şiddet eylemlerini sürdürmesine tepki gösterilirken Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus güçleri ile Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) uzmanlarının varlığının, tesis ve burada görevli sivillerin güvenliğini ciddi anlamda tehdit ettiği belirtildi.

"Rusya'nın bu tutumunun Ukrayna halkı başta olmak üzere komşu ülkeler ve uluslararası toplumu tehlikeye atabilecek bir nükleer kaza ya da olayın meydana gelme riskini artırıyor" ifadesine yer verilen kararda, Rusya'ya , Zaporijya Nükleer Santrali ve Ukrayna'daki diğer nükleer tesislere karşı tüm eylemlerini derhal durdurması çağrısı yapıldı.

Kararda, IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ve ekibinin Zaporijya başta olmak üzere Ukrayna'daki nükleer güvenlik için yürüttüğü çalışmaların desteklendiği kaydedildi.

NÜKLEER GÜVENLİK BÖLGESİ

IAEA Başkanı Grossi, Zaporijya'nın fiziksel bütünlüğünün korunması ve santralin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için elektrik sağlayan güç kaynaklarının zarar görmemesi için tarafların burada askeri eylemlerine son vermesinin önemini vurgulamış, burada bir nükleer güvenlik bölgesinin oluşturulması için Moskova ve Kiev ile görüşmelere başladığını duyurmuştu.