Yaşam

Dünyanın en eski kalbine sahip fosil bulundu

Bilim adamları, 380 milyon yıllık çeneli bir balık fosilinde dünyanın bilinen en eski kalbini keşfetti.
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dünya fosil kalp Avustralya bilim insanları

HABER MERKEZİ

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden araştırmacılar, fosilleşmiş mide, bağırsak ve karaciğerin yanında “güzel korunmuş” bir kalp buldu.

Kaslı organ, 419 milyon ila 359 milyon yıl önce Devoniyen döneminde sularda yüzen fosilleşmiş çeneli bir balıktan geliyor.

Bilim adamlarına göre, Science dergisinde yayınlanan bulgular, organların, modern bir köpekbalığına benzer anatomilere sahip soyu tükenmiş bir zırhlı balık grubu olan arthrodire familyasından bir balığın vücudundan geldiğini gösteriyor.

Baş araştırmacı Profesör Kate Trinajstic, eski türlerin bu kadar iyi korunmuş yumuşak dokularını bulmanın çok nadir olduğunu ve bulgularını "olağanüstü" olduğunu söyledi.

Trinajstic,  "20 yıldan fazla bir süredir fosiller üzerinde çalışan bir paleontolog olarak, 380 milyon yıllık bir atada 3 boyutlu ve güzel bir şekilde korunmuş bir kalp bulmak beni gerçekten şaşırttı. Bu balıkların kalpleri kelimenin tam anlamıyla ağızlarında ve solungaçlarının altında tıpkı günümüzdeki köpekbalıkları gibi" dedi.

Araştırmacılar, fosilleri Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesindeki Gogo Formasyonu'ndaki buldular.

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