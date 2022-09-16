Erbain merasimlerine 20 milyon kişi katıldı

ERBİL (K24)

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı açıklamada 20 milyondan fazla kişinin Erbain merasimlerine katıldığını belirtti.

Yahya Resul, “20 milyon ziyaretçinin 5 milyonu yabancı. Söz konusu ziyaretçiler, ülkeye sınır kapıları ve Necef ile Bağdat havalimanları yoluyla giriş yaptı” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak ve Dünya Hüseyni Merasimleri Birimi Başkanı Akil Yasiri ise son birkaç günde merasimlere 300'ü yabancı vatandaşlardan oluşan 12 bin 500 kafilenin katılım sağladığını belirtti.

ERBAİN MERASİMLERİ

İslam peygamberi Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde katledilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) merasimleri adı veriliyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Şiiler, Erbain merasimlerine katılmak amacıyla her yıl Irak'ın Kerbela kentine gidiyor.