Spor

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta maçları oynandı: İşte sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçlar sonuçlar

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı.

UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal-PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti.

İkinci hafta maçları sonuçları şöyle:

Midtjylland (Danimarka)-Lazio (İtalya): 5-1

Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya): 6-0

Sheriff (Moldova)-Manchester United (İngiltere): 0-2

Real Sociedad (İspanya)-Omonoia (Güney Kıbrıs): 2-1

Olympiakos (Yunanistan)-Freiburg (Almanya): 0-3

Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa): 3-0

Trabzonspor (Türkiye)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Monaco (Fransa)-Ferencvaros (Macaristan): 0-1

Bodo/Glimt (Norveç)-Zürih (İsviçre): 2-1

Rennes (Fransa)-Fenerbahçe (Türkiye): 2-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-AEK Larnaca (Güney Kıbrıs): 0-1

Roma (İtalya)-HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0

Real Betis (İspanya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-2

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Malmö (İsveç): 3-2

Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya): 1-0

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv