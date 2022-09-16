CHP Genel Başkan Yardımcısı: Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarsa 6’lı masa dağılır

HABER MERKEZİ

Hürriyet’e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 6’lı masanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini söyledi.

6’lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu? sorusuna Kuşoğlu, “Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır” şeklinde yanıt verdi.

Kuşoğlu, “Bence Meral Akşener de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyor ama bir karar almadı” diyerek şöyle devam etti:

“Konsensus aranır ama Mansur Bey, adının masaya getirilmesini kabul etmez. Meral Hanım da getirmez. Anketlerle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı tespit etmek doğru mudur? Anketler popülariteyi gösterir sadece. Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur.”

6’lı masada çatlağın olmadığını ama birbirine zıt siyasi zihniyetlerin buluştuğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcı şunları söyledi:

“İYİ Parti kentli milliyetçi partisi mi yoksa merkez partisi mi olacak? Bunun sıkıntısını çekiyor. Meral Akşener merkez partisi olmasını istiyor. Ancak kadrolarda kentli milliyetçilik isteyenler var.

Buna karşın benzer sorun CHP’de de var. CHP’de de kentliler artışta, Atatürkçülük ön planda. 12 Eylül’ün sol görüşü artık geride kalıyor. Onun yerini çağdaş sol anlayış alıyor.

Masada çatlak yok ancak birbirine zıt siyasi zihniyetler buluştu. Çok özel bir durum.

6’lı masanın HDP sorunu yok, masada yoklar. 6’lı masa niye HDP’ye bakanlık versin ki? İktidar olmak isteyen 6’lı masa. Ancak iktidar manipülasyon yapıyor. CHP, HDP’den uzaklaşsa iktidar onlarla yakınlaşacak.”