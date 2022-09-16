Zelenskiy: Izyum’da toplu mezar bulundu

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaklaşık bir hafta önce Rus güçlerinden geri alınan Kharkiv bölgesine bağlı Izyum’da toplu mezar bulunduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kharkiv bölgesindeki Izyum’da bir toplu mezar yeri bulundu. Gerekli incelemeler sürüyor. Yarın çok ve daha net bilgiler olacak” ifadesini kullandı.

Uluslararası ve Ukraynalı gazetecilerin bugün Izyum’a gideceğini aktaran Zelenskiy, “Dünyanın neler olduğunu ve Rus işgalinin nelere yol açtığını görmesini istiyoruz. Önce Buça, sonra Mariupol, şimdi de İzyum. Rusya her yerde ölüm bırakıyor. Bundan sorumlu tutulmalılar” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinden geri alındıktan sonra Izyum’da bulunan bir toplu mezarda 440 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.