Erdoğan: Keşke Esad Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre, AK Parti MKYK'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Semerkant'ta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceği gündeme geldi.

Selvi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Esad Şanghay beşlisine gelmiyor. Böyle bir davet de yok” açıklaması yaptığını ve ardından Erdoğan'ın söz aldığını yazdı.

Buna göre Erdoğan, şöyle konuştu:

“Keşke Esad Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu. Kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü. Ama büyük toprakları koruyamadı.

Keşke Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Bunları yüzüne karşı söylerdim. Biz o zaman kendisine ‘Bak, böyle yaparsanız Suriye bölünür’ dedik. O muhalifler için bunlar kalabalık ama silahları yok diye düşündü. Bizim uyarılarımızı dikkate almadı. Ama oraya Amerika’nın, Rusya’nın gireceğini düşünmedi. Kendi iktidar alanını korumayı tercih etti ama Suriye’nin büyük topraklarını koruyamadı."