Ermenistan Başbakanı: Çatışmalarda 135 askerimiz öldü

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki duruma ilişkin bilgi verdi.

Hükümetin şimdilik savaş durumu ilan etmeye gerek duymadığını ifade eden Paşinyan ancak gönüllülerin ülkenin savunmasına katkı verebileceğini belirtti.

Paşinyan, “Bugüne kadar, teyit edilen ölüm sayısı 135'tir. Bu sayı henüz kesin değil, çok sayıda yaralı var” ifadelerini kullandı.

14 Eylül’de Paşinyan, ölen Ermeni asker sayısının 105 olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.