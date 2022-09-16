Alman komutan: Peşmerge profesyonel bir güç

ERBİL (K24)

Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki Alman Kuvvetleri Komutanı Albay Eko, Peşmerge Güçleri Barzan Komutanlığı'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Burada K24’e konuşan Albay Eko, Peşmerge’nin profesyonel bir güç olduğunu ifade ederek, Peşmerge Bakanlığı'nın reform sürecinde iyi adımlar attığını belirtti.

Kürdistan’ı desteklemek istediklerini vurgulayan Alman komutan, şunları söyledi:

"DAİŞ hala Kürdistan ve Irak'ı tehdit ediyor. Bu nedenle Alman politikacılar izin verirse Kürdistan'ı desteklemeye devam edeceğiz."