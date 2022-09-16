Haaland en büyük hayalini açıkladı: Topa 5 kez dokunup 5 gol atmak istiyorum

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Erling Haaland, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde eski kulübü Borussia Dortmund'a karşı Manchester City'nin galibiyet golünü attı.

Yıldız golcü, maçın ardından ne kadar oyunun içinde olduğuna dair incelemeye yanıt verdi.

İlk yarıda sadece 11 kez topa dokunabilen Norveçli yıldız, yine de 84. dakikada parlak bir galibiyet elde ederek tüm manşetleri çaldı.

Haaland, maçın ardından ne kadar oyunun içinde olduğuna dair tartışmalarla ilgili "İnsanlar belki topa yeterince dokunmadığımı, bazı şeyler söylüyorlar, ama bu benim umurumda değil" dedi.

“Ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini biliyorum ve tam olarak da bunu yapıyorum” diyen Haaland, “Bugün zor bir maçta oldu ve ben, goller atmaya devam edeceğim. Hayalim, topa beş kez dokunup beş gol atmak. Benim kesinlikle, en büyük hayalim bu” ifadelerini kullandı.

Haaland, Premier Lig'de sadece altı maçta 10 gol atarak şimdiden büyük bir etki yarattı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 21 maçta 26 gol kaydeden Haaland, Avrupa'nın en büyük turnuvasında her 62 dakikada bir gol ortalamasına ulaştı.