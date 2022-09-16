Politika

İzmir'de göçmen teknesi battı: 5 kişi öldü, 14 kişi kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı.
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türkiye izmir göçmen Tekne

HABER MERKEZİ

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise kurtarıldı.

Kurtarılanların ifadelerine göre teknede 20 kişi vardı. Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na göre bu sabah 04:06'da kaçak göçmenleri taşıyan teknenin battığı bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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