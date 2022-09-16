Erdoğan ve Putin görüştü

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Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Semerkant'a gitti.

Burada çeşitli temaslar kuran Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüştüğü bildirildi.

Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Putin görüşmede, “Türkiye, Rusya'dan gaz tedariki için en güvenilir rotalardan biri haline geldi. Türk Akımı kesintisiz çalışıyor. Türkiye'nin Rus doğalgazı için ödemelerin yüzde 25'ini ruble ile yapmasında anlaşma sağlandı. Uygulama kısa sürede yürürlüğe girecek" dedi.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan’ın Semerkant kentindeki temasları kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. pic.twitter.com/2IrlGkPnpU — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 16, 2022

Ayrıca Özbekistan'daki ikili görüşmelerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile başlayan Erdoğan; Pakistan Başbakanı Şerif, Çin Devlet Başkanı Cinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, Hindistan Başbakanı Modi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Liderlerle yapılan ikili görüşmelerde bölgesel konular ve iki ülkenin ilişkileri değerlendirildi. Tüm görüşmeler, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.