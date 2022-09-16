Politika

Erdoğan ve Putin görüştü

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Özbekistan'ın Semerkant kentinde olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
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dünya Türkiye Rusya Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin

HABER MERKEZİ

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Semerkant'a gitti.

Burada çeşitli temaslar kuran Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüştüğü bildirildi.

Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Putin görüşmede, “Türkiye, Rusya'dan gaz tedariki için en güvenilir rotalardan biri haline geldi. Türk Akımı kesintisiz çalışıyor. Türkiye'nin Rus doğalgazı için ödemelerin yüzde 25'ini ruble ile yapmasında anlaşma sağlandı. Uygulama kısa sürede yürürlüğe girecek" dedi.

Ayrıca Özbekistan'daki ikili görüşmelerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile başlayan Erdoğan; Pakistan Başbakanı Şerif, Çin Devlet Başkanı Cinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, Hindistan Başbakanı Modi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Liderlerle yapılan ikili görüşmelerde bölgesel konular ve iki ülkenin ilişkileri değerlendirildi. Tüm görüşmeler, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

 

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