Politika

TAHRAN - İşkence gören 22 yaşındaki Rojhilatlı kadın yaşamını yitirdi

İran’ın başkenti Tahran’da rejim güçlerince gözaltına ve işkence gören 22 yaşındaki Saqizlı Jina Emini, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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İran Doğu Kürdistan Rojhilat Saqiz Tahran İşkence Gözaltı

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Saqiz kentinde yaşayan 22 yaşındaki Jina Emini, İran’ın başkenti Tahran’daki akrabalarını ziyaret etmek istedi.

Edinilen bilgiye göre Emini, Tahran’daki metro istasyonunda başörtüsü takmadığı ileri sürülerek polis tarafından gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

Emini’nin yanında bulunan kardeşi ve görgü tanıkları, İran medyasına verdikleri demeçlerde polisin zor kullanarak Emini’yi gözaltına aldığını söyledi.

Gördüğü işkenceler sonucu karakolda fenalaşan Emini’nin Tahran’daki Kasri Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Rojhilat insan hakları örgütleri de 22 yaşındaki Emini’nin sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen hastaneye geç götürüldüğüne dikkat çekti.

Hastane yönetimi ve polis kaynakları Emini’ye hızlı müdahale edildiğini ve kadının kalp krizi geçirdiğini savunsa da Tahran’daki Kasri Hastanesi’nde çalışan bazı doktorlar gazetecilere yaptıkları değerlendirmede durumun farklı olduğunu söyledi.

İranlı ve Rojhilatlı doktorların ifadelerini aktaran gazeteciler, Emini’nin kalp krizi değil, gördüğü darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiğini ve kafatasında hasar tespit edildiğini bildirdi.

3 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Emini, bugün yaşamını yitirdi.

 

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