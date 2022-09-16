Politika

TSK’dan sınır bölgelerine bombardıman: 1 sivil yaralandı

TSK’nın Zaho’ya bağlı Batifa ilçesinin Evlehi köyüne bombardımanı sonucu bir vatandaş yaralandı.
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kürdistan TSK bombardıman Zaho PKK Batifa

ZAHO (K24)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerini bir kez daha bombaladı. Saldırı nedeniyle bir sivil yaralandı.

TSK’nın Zaho’ya bağlı Batifa ilçesinin Evlehi köyüne bombardımanı sonucu bir vatandaş yaralandı.

K24 muhabiri, 46 yaşındaki Mehdi Abbas Numan isimli vatandaşın eline top mermisi parçalarının isabet ettiğini ve Zaho Hasatanesinin acil bölümünde tedavi altına alındığını bildirdi.

Yaralının durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Bombardımanın neden olduğu zararla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TSK, PKK’lilerin varlığını öne sürerek Kürdistan Bölgesinin sınır noktalarını şimdiye kadar defalarca bombaladı.

Bombardımanlar sonucu sınır bölgelerindeki köyler ve turistik alanlar büyük zarar gördü.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Zaho’daki bir turistik alana yapılan saldırı sonucu 9 sivil yaşamını yitirmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

 

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