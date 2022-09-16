Babacan: 6’lı masa dışından bir isim de aday olabilir

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti çalışması kapsamında gittiği Elazığ’da konuştu.

Babacan, “Türkiye’de bizden, ekibimizden başka iki kriz çözmüş hiçbir ekip yok” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Konuşmak kolay. Diyor ki, arkadaş ben iyi sıva ustasıyım. Hangi binayı sıvadın? Yok. Diyor ki, ben iyi kalıp ustasıyım. Hangi binada kalıp çaktın? Yok. Şu anda ekonomiyi çözeceğim diye ortada dolaşanlar hangi krizi çözmüşler? Gelsinler bir anlatsınlar biz de öğrenelim. Lafla olmaz, daha önce ne yaptın onu anlat. Onun için biz DEVA Partisi’ni kurduk, bunun için yola çıktık. Bu ülkede bizden başka hiçbir ekibin kriz çözme tecrübesi olmadığı için biz yeni bir yol açtık. İnşallah bunu biz çözeceğiz, göreceksiniz. Hep beraber dürüst ve ehil kadrolarla çözeceğiz.”

“HER SENE 100 BİN KONUT YAPACAKLARDI”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan DEVA lideri, “Üç buçuk yıldır Elazığ’ın deprem konutu sorununu çözemeyenler çıkmış konut projesi açıklıyor. Yapamazlar. Tamamen göz boyama bunlar. 2019’da açıklamışlardı; her sene 100 bin tane konut yapacağız dediler. Davulla, zurnayla açıkladılar, ne oldu? Şimdi yeniden konut projesi açıklıyorlar. Taksit taksit ödeyeceksin ama memur maaşına ne kadar zam gelirse taksiti o kadar artıracağım diyor. Ne anladın o işten” diye konuştu.

“MERKEZ BANKASI’NDA DÖVİZ BIRAKMADILAR”

Ali Babacan, Geçen yıl bu zamanlarda 8 lira olan dolar kurunun bugün 18 liraya çıktığını ifade ederek, “Her şeye zam geldi. Merkez Bankası’nda döviz de bırakmadılar” diyen Babacan, “Hani Merkez Bankası’nın kayıp 130 milyar dolar vardı, meşhur… 130 milyar dolar üzerine bu senenin başında 75 milyar dolar daha sattılar. O para 205 milyar dolar oldu. Artık, ‘205 milyar dolar nerede?’ diye soracağız. Nerede bu milletin alın teri, nerede 205 milyar dolar? Nerede gençlerin hayali?” dedi.

“HAK YERİNİ BULACAK”

Öte yandan “Her alandaki sorunları nasıl çözeceğimizi adım adım hesaplıyoruz” diyen Babacan, şunları söyledi:

“Öyle bol keseden vaatle vatandaşımızın karşısına çıkmıyoruz. Çalışıyoruz, hesaplıyoruz, sonra ne yapacağımızı anlatıyoruz. Bu yüzden yarının Türkiye’sinin mimarları bizler olacağız. Türkiye’nin değişiminde DEVA Partisi asli aktör olacak. Bu değişimin kazananı kim olacak? Kazanan; bir telefon bile kendilerine lüks görülen gençler olacak. Kazanan evladına harçlık veremediği için sessizce ağlayan analar olacak. Tarlasına gübre atamayan çiftçimiz olacak. Kazanan siftah yapamayan, elektrik faturasını ödeyemeyen, evine çorba götüremeyen esnafımız olacak. Kazanan tüm Türkiye olacak. Yarının Türkiye’sinde tam demokrasinin rüzgârını estireceğiz. Demokrasiyle birlikte hukuk kazanacak, hukuk devleti kazanacak. Böylece devlette yuvalanmış çeteler de bağımsız ve tarafsız yargıyla karşı karşıya kalacaklar. Hak yerini bulacak.”

“ALTILI MASADA HENÜZ HERHANGİ BİR İSMİ KONUŞMADIK”

Açıklamasında cumhurbaşkanlığına 6'lı masadaki partilerin genel başkanlarından birinin de aday olabileceğini, 7'nci bir ismin de çıkabileceğini belirten Babacan, "6 parti dışında bir 7'nci isim de olabilir. Biz bugüne kadar 6’lı masada henüz herhangi bir ismi konuşmadık. Erken buluyoruz. Geçiş sürecinin yol haritası ve politikalar konusunda mesafe kaydetmeden isim belirlemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Mevcut sistemde her partinin genel başkanı o partinin cumhurbaşkanı adayıdır. DEVA Partisinin B planı da bu olacaktır. Fakat biz B planının üzerinde çok durursak orada bir umutsuzluk var havası oluşuyor. O yüzden biz B planından çok bahsetmiyoruz. Şu anki hedefimiz 6'lı masadan ortak aday çıkarmak" ifadelerini kullandı. (Kaynak: Gazete Duvar)