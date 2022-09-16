Erzurum’da 4,9 şiddetinde deprem

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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, "Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor" dedi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi 4.9'luk depremin merkez üssünü Bingöl Yedisu olarak açıkladı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Saat 23.30'da merkez üssü Erzurum Çat olan ve il merkezimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.