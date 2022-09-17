‘İsrail’in Şam Havalimanı’na düzenlediği saldırıda 5 asker öldü’

Beşar Esad rejimi, Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanına ve bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini, saldırılar sonucu 5 askerin öldüğünü ileri sürdü.