ABD’den işkenceyle öldürülen Kürt kadın için İran’a tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi Robert Malley, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence sonucu komaya giren ve daha sonra yaşamını yitiren Jina (Mahsa) Emini’nin ailesine taziye dileklerini iletti.

“Mahsa Emini'nin ‘uygunsuz’ bir başörtüsü nedeniyle gözaltında aldığı yaralardan sonra ölümü dehşet verici’ diyen Malley, “İran, temel haklarını kullanmaları için kadınlara yönelik şiddete son vermelidir. Ölümünden sorumlu olanlar hesap vermeli” ifadelerini kullandı.

Mahsa Amini’s death after injuries sustained in custody for an “improper” hijab is appalling. Our thoughts are with her family. Iran must end its violence against women for exercising their fundamental rights. Those responsible for her death should be held accountable #مهسا_امینی