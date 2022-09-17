Politika

ABD’den işkenceyle öldürülen Kürt kadın için İran’a tepki

ABD, gözaltında gördüğü işkence nedeniyle yaşamını yitiren Kürt kadın için İran yönetimine tepki gösterdi.
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kürdistan İran Doğu Kürdistan ABD

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi Robert Malley, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence sonucu komaya giren ve daha sonra yaşamını yitiren Jina (Mahsa) Emini’nin ailesine taziye dileklerini iletti.

“Mahsa Emini'nin ‘uygunsuz’ bir başörtüsü nedeniyle gözaltında aldığı yaralardan sonra ölümü dehşet verici’ diyen Malley, “İran, temel haklarını kullanmaları için kadınlara yönelik şiddete son vermelidir. Ölümünden sorumlu olanlar hesap vermeli” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentinde yaşayan 22 yaşındaki Jina Emini, İran’ın başkenti Tahran’daki akrabalarını ziyaret etmek istedi.

Edinilen bilgiye göre Emini, Tahran’daki metro istasyonunda başörtüsü takmadığı ileri sürülerek polis tarafından gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

Emini’nin yanında bulunan kardeşi ve görgü tanıkları, İran medyasına verdikleri demeçlerde polisin zor kullanarak Emini’yi gözaltına aldığını söyledi.

Gördüğü işkenceler sonucu karakolda fenalaşan Emini, kaldırıldığı hastanede komaya girdi.

İnsan hakları örgütleri 22 yaşındaki Emini’nin sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen hastaneye geç götürüldüğüne dikkat çekti.

3 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Emini, dün yaşamını yitirdi.

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