Beyaz Saray’dan İzyum’daki toplu mezarlara ilişkin açıklama

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük Beyaz Saray basın brifingine katılarak ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmelerindeki programının ayrıntılarını paylaştı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağı için BM Genel Kurulu hitabını 21 Eylül'de gerçekleştireceğini belirten Kirby, Biden'ın aynı gün AIDS, tüberküloz ve sıtma ile mücadeleye ilişkin bir zirveye ev sahipliği yapacağını aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kirby, ABD'nin dün Ukrayna'ya yönelik 600 milyon dolarlık yeni savunma yardımı paketini açıkladığını anımsatarak, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtti.

Kirby, Kharkiv'in İzyum kentinde bulunan toplu mezarlara da dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu mezarlardaki cesetlerin birçoğunun sivil olduğu söyleniyor. Bu durum korkunç, tiksindirici. Ayrıca ne yazık ki bize Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşındaki ahlaksızlığını ve gaddarlığını anımsatıyor. Rus güçlenin Ukrayna'daki savaş suçlarını ve gaddarlıklarını belgelemeye yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğiz ve Rusya'dan yaptıklarının hesabının sorulmasına yönelik ulusal ve uluslararası çabaları destekleyeceğiz."

ZELENSKIY: İZYUM’DA 450 MEZAR BULUNDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İzyum kentinde toplu mezarlar bulduklarını açıklamıştı.

Kurbanlardan bazılarının başlarından vurularak infaz edildiği belirlenirken, yaklaşık 450 mezardaki tüm bedenlerin adli inceleme için çıkarılacağı bildirilmişti.

Ukrayna ordusu ise, yeni girdikleri Kharkiv’de en az 10 işkence odası keşfettiklerini açıklamıştı.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna’nın iddialarını yerinde araştırmak üzere kısa süre içinde bölgeye bir ekip göndereceklerini, hazırlıklara başlandığını duyurdu.

Rus ordusunun başkent Kiev kuşatmasını kaldırması sonrası komşu Buça ve Irpin kasabalarında toplu mezarlar bulunmuştu.