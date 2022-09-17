‘İran lideri Hamaney’in durumu kritik’

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New York Times gazetesinin İran’dan kaynaklara dayandırdığı habere göre, 83 yaşındaki İran’ın dini lideri Ali Hamaney geçen hafta ciddi bir rahatsızlık geçirdi ve ameliyata alındı.

Alman Basın Ajansı’nın (dpa) aktardığına göre de Hamaney hakkında yorum yapan 4 kişi, Hamaney’in hasta olması nedeniyle geçtiğimiz haftaki tüm toplantılarını ve konuşmalarını iptal ettiğini açıkladı.

Bir kaynak, 83 yaşındaki Hamaney’in şiddetli mide ağrısı yaşadığını ve yüksek ateşle mücadele ettiğini belirtirken bağırsaklarında oluşan tıkanıklık nedeniyle geçtiğimiz hafta ameliyat olduğunu aktardı.

İkisi İran’da yaşayan, biri İran Devrim Muhafızları ile yakın bağları olan 4 kaynak, Hamaney’in sağlığı gibi hassas bir konu hakkında açıklama yaptıkları için isimlerinin haberlerde yer almamasını istedi.

Hamaney, evinin ve ofisinin bulunduğu yerleşkede kurulan bir klinikte ameliyat oldu. İran rejimi liderinin 24 saat boyunca gözlem altında olduğunu belirten kaynaklar, Hamaney’in durumunun geçtiğimiz hafta kritik olduğunu ancak şuan daha iyi olduğunu belirtti. Kaynaklar, “Hamaney şimdi dinleniyor. Doktorlar gece gündüz kendisini takip ediyor. Hala yatakta oturamayacak kadar zayıf olması endişeli bir durum” dedi.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Tasnim haber ajansı, Hamaney’in üniversite öğrencileri ile bir törene katılacağını aktarmıştı. Ancak yeni çıkan haberlere göre Hamaney’in törende yer alıp almayacağı kesin değil.

Hamaney, yaklaşık 2 hafta önce Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza türbesinde ‘toz temizleme’ olarak bilinen bir törende yer almıştı. Hamaney’e yakın isimlere göre İran dini lideri, kendisi ile türbeyi ziyaret eden insanlara ‘yaşı itibariyle bu ziyaretin, kendisinin son ziyareti olabileceğini’ düşündüğünü söyledi. Kaynaklar, Hamaney’in Tahran’a geldikten kısa bir süre sonra hastalandığını aktardı.