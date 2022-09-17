Jina Emini'nin ölümü sonrası İran’da genel grev çağrısı

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Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kenti nüfusuna kayıtlı Jina (Mahsa) Emini’nin Tahran’da “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle İran polis tarafından gözaltına alınması sonrası gördüğü işkence nedeniyle hayatını kaybetmesi, büyük yankı uyandırdı.

Doğu Kürdistanlı siyasi ve sivil aktivistler tarafından yapılan ortak açıklamada, “Şehirlerimizin sokakları kadınlar için güvenli değil. Bunun temel sebebi de İrşad gücüdür (İran’da başörtüsü zorunluluğunu denetleyen özel güç)” denildi.

“İran İslam Cumhuriyeti, şiddet kurbanı yüzlerce ve binlerce kadının cesedi üzerinden iktidar bayrağını yükseltmiştir” ifadesine yer verilen açıklamada, yaşananlar karşısında sessiz kalınmaması çağrısı yapıldı.

Genel grev çağrısının yapıldığı açıklamada, “Jina Emini İran İslam Cumhuriyeti’nin siyasetinin kadınlara yönelik siyasetinin ilk kurbanı değildir, son da olmayacaktır” ifadesi kullanıldı.

🔴Tahran'da "başörtüsünü istenilen şekilde takmadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan ve işkence sonucunda yaşamını yitiren Jina Emini memleketi Seqiz'de toprağa verildi



🔴Emini'nin cenazesine katılan kalabalık "diktatöre ölüm" sloganıyla kılık kıyafet yasasını protesto etti pic.twitter.com/t1jsYusF2w — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) September 17, 2022

Gözaltında gördüğü işkence sonrası yoğun bakıma alınan ve 3 gün sonra yaşamını yitiren Jina Emini memleketi Seqiz’de toprağa verilirken, halk olaya tepki gösteriyor.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda birçok şehirde gösteriler düzenlendiği görülüyor. Gece geç saatlere kadar süren gösterilerde İran karşıtı sloganlar atıldı, polisin uygulamaları kınandı.

K24’e bilgi veren bazı aktivistler, protestoların yayılmasının önüne geçilmesi için Tahran ve diğer bazı bölgelerde internet erişimine sınırlama getirildiğini söyledi.