Şırnak ormanlarında ağaç kesimi devam ediyor: STK ve partilerden tepki

ŞIRNAK (K24)

Yaklaşık iki yıldır Şırnak ve Siirt’teki ormanlarda kesilen ağaçlar Türkiye kentlerine taşınıyor.

Konuyla ilgili hazırlanan raporlara göre Şırnak ormanlarının yüzde 8’i son iki yılda küçüldü.

Şırnak’taki ormanlarda günde 25-30 kamyon dolusu odun kesiliyor ve bir ton odun 1100 lira ile 1300 lira arasında satılıyor.

K24’e konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) yetkilileri, “Köylerin boşaltılması ve Kürdistan ormanlarının yok edilmesi için ağaçlar kesiliyor” diyor.

K24’e konuşan HDP Şırnak İl Eş Başkanı Abdullah Güngen, “Güvenlik adı altında bir politika sürdürülüyor. Bu politikayla birlikte Kürdistan’da ağaç kesimleri başladı. Kürdistan dağlarının ağaçları kesiliyor. Goyan tarafındaki tüm dağlar ağaçsız kaldı” dedi.

HDP, DBP, KCD, TJA ve Mezopotamya Ekolojik Hareketi gibi parti ve STK’lar ağaç kesimlerinin durdurulması için protesto gösterisi düzenleyecek.

Ancak Şırnak Valiliği 14 Eylül’de aldığı kararla kentteki tüm gösterilerin yasaklandığını açıklamıştı.

DBP Şırnak İl Başkanı Zeki İrmez ise K24’e yaptığı değerlendirmede, valiliğin kararına tepki göstererek şunları kaydetti:

“Engel oluştursalar da bu etkinliği yasal bir hak olarak görüyoruz. Bu bizim hakkımız. Bu, bizim demokratik eylemimizdir ve barışçıldır. Bu eylem ekolojinin ve doğamızın yağmalanmasına karşı bir eylemdir.”

ŞIRNAK BAROSU: ŞIRNAK’TA ORMAN ALANLARI AZALIYOR

Şırnak Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, Şırnak’taki ormanlık alanlarda yapılan ağaç kesimine ilişkin hazırladığı raporu basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Raporda, “Ülkelerin can damarları olarak görülen ormanların herhangi bir hukuki çerçeve içinde ele alınmaması söz konusu değildir” denilmişti.

“Şırnak’taki ormanlık alanların varlığı hangi kanunlara göre korunmaktadır?” şeklindeki soruya şu yanıt aranmıştı:

“Rapor vesilesi ile görülmüştür ki; orman suçları kapsamına ele alınan bu etmenler Şırnak özelinde geçerli değildir. Şırnak’ta çevre felaketleri olarak görülen orman suçları toplumsal ya da bireysel ihmaller üzerinden değil, güvenlik gerekçesiyle devlet kurumları ya da devlet destekli gruplar tarafından yasaların çiğnenmesi doğrultusunda gerçekleşmektedir. Fakat Türk Hukuk mevzuatında herhangi bir güvenlik gerekçesi ya da istisnai durum öne sürülerek ‘Orman Kanunu’na aykırı davranılabileceğine dair bir hüküm yoktur.”

Söz konusu raporda, “Orman Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinden alınan güncel verilere göre Şırnak İli ve ilçelerinde orman alanları toplam alanın yüzde 36'sına denk gelmektedir. Bununla birlikte Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurulmak üzere 18.02.2021 tarihinde yapılan ‘İllerimizin Orman Yüzdesi’ başlıkla paylaşımda Şırnak İl’inin orman yüzdesi olarak yüzde 44'lik bir oranın gösterildiği görülmektedir. Temmuz 2022 itibariyle bu oran daha da düşmüştür” denilmişti.

Raporun sonuç kısmında şu ifadeler yer almıştı:

“Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komisyonu olarak 18.01.2022 tarih ve 2021/5509 esas sayısı ile Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız suç duyurusunun soruşturma dosyası 2022/217 karar sayılı karar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Akabinde Şırnak Sulh Ceza Hakimliği’ne 09.02.2022 tarihinde yaptığımız itiraz 2022/543 değişik iş sayılı karar ile ivedilikle REDDEDİLMİŞTİR. Temmuz 2022 itibariyle bu konuda kamu başdenetçiliğine başvuru yapılmış ve halen hukuki başvurular devam etmektedir.”