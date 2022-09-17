Politika

Jina Emini’nin ölümü | Seqiz’daki gösterilerde halka ateş açıldı

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentinde Jina Emini’nin cenazesi sonrası başlayan gösterilerde İran güçlerinin müdahalesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu belirtiliyor.
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kürdistan Jina Emini Seqiz Doğu Kürdistan İran

HABER MERKEZİ

İran’ın başkenti Tahran’da “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan ve gördüğü işkence nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğu Kürdistanlı Jina Emini bugün memleketi Seqiz’da toprağa verildi.

Annesi ve sevdikleri Jina Emini'nin mezarı başında gözyaşı döktü.

Seqiz Kaymakamlık binasına doğru yürüyen halk, Jina Eminin’nin faillerinin ortaya çıkarılmasını istedi. İran güçleri halkı dağıtmak için ateş açtı.

İran güvenlik güçlerinin cenaze töreni sonrası protestoda bulunan halka ateş açması sonucu ölen ve yaralananlardın olduğu belirtiliyor.

K24’e ulaşan videolarda cenaze törenine katılan binlerce kişinin “Diktatöre ölüm” sloganı attığı görülüyor.

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