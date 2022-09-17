Jina Emini’nin ölümü | Seqiz’daki gösterilerde halka ateş açıldı
HABER MERKEZİ
İran’ın başkenti Tahran’da “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan ve gördüğü işkence nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğu Kürdistanlı Jina Emini bugün memleketi Seqiz’da toprağa verildi.
Annesi ve sevdikleri Jina Emini'nin mezarı başında gözyaşı döktü.
Seqiz Kaymakamlık binasına doğru yürüyen halk, Jina Eminin’nin faillerinin ortaya çıkarılmasını istedi. İran güçleri halkı dağıtmak için ateş açtı.
İran güvenlik güçlerinin cenaze töreni sonrası protestoda bulunan halka ateş açması sonucu ölen ve yaralananlardın olduğu belirtiliyor.
K24’e ulaşan videolarda cenaze törenine katılan binlerce kişinin “Diktatöre ölüm” sloganı attığı görülüyor.
İran polisi tarafından gördüğü işkence sonucu yaşamını yitiren Doğu Kürdistanlı Jina Emini memleketi Seqiz'da gözyaşları içinde toprağa verildi#Mahsa_Amini #MahsaAmini #ژینا_ئەمینی pic.twitter.com/0DbIvVuH8s— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) September 17, 2022