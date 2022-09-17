Ermenistan’la yaşanan çatışmada ölen Azeri askerlerin sayısı yükseliyor

HABER MERKEZİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, internet sitesinde hayatını kaybeden askerlerin bulunduğu listeyi güncelledi.

Buna göre listede, 12 Eylül’de Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden 79 askerin ismi yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin öldüğünü duyurmuş, daha sonra bu sayının 71'e çıktığını belirtmişti.

Son durumla ilgili açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, “Bugüne kadar, teyit edilen ölüm sayısı 135'tir. Bu sayı henüz kesin değil, çok sayıda yaralı var” ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahında çıkan yoğun çatışmalar sonucu çok sayıda asker hayatını kaybetti.

Daha sonra ki ülke ateşkes kararı almıştı.

Dağlık Karabağ bölgesindeki anlaşmazlık iki ülke arasında 2020 yılında altı hafta süren savaşa neden olmuştu. Zaman zaman çıkan sınır anlaşmazlıklarına rağmen iki ülke mayıs ayında barış görüşmelerini ilerletmek için uzlaşmıştı.