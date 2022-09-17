Politika

Zelenskiy: Almanya, Nazi geçmişi nedeniyle Ukrayna'ya silah gönderemiyor

Zelenskiy, "Almanya'da Ukrayna'da silah sevkiyatı önünde ülkenin Nazi geçmişiyle ilişkili birtakım psikolojik bariyerler var" dedi.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna Nazi Almanya silah

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Berlin'in Kiev'e silah tedarik etme konusundaki isteksizliğini Almanya'nın Nazi geçmişiyle ilişkilendirdi.

Reuters'e demeç veren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Almanya'da Ukrayna'da silah sevkiyatı önünde ülkenin Nazi geçmişiyle ilişkili birtakım psikolojik bariyerler var" dedi.

Zelenskiy, Almanya'da silah tedarikinin Ukrayna için hayati önem taşıdığını da kaydetti.

Zelenskiy'in açıklaması, Kiev'in Berlin'den tank tedariki konusundaki sonu gelmeyen taleplerini ve Alman tarafının sürekli verdiği ret cevaplarını izliyor.

Almanya, Ukrayna'ya tank sevkiyatının Batılı ülkelerin bu tür silahların tedarik edilmemesi konusunda vardığı 'üstü kapalı mutabakat' nedeniyle yapılmadığını savunuyor.

 

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