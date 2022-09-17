Spor

Dalkurd kötü gidişe ‘dur’ dedi

Küme düşme hattında bulunan Dalkurd, kendi sahasında Utsiktens BK’yi 4-1 mağlup etti.
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kürdistan Dalkurd Utsiktens BK kürt takımı

HABEER MERKEZİ

İsveç 2’nci Lig’inde (Superettan) zor günler geçiren Kürt takımı Dalkurd, ligin 24’üncü haftasında Utsiktens BK’yi konuk etti.

6 hafta üst üste yenilgi alan Dalkurd mücadelenin 28’inci dakikasında Hady Saleh Karim’in attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra maça odaklanan Dalkurd, 40’ıncı dakikada Pashang Abdulla ile ikinci golü buldu. Durum 2-0 oldu.

Rasha Rahmani’nin karşılaşmanın 44’üncü dakikasında attığı golle Dalkurd ilk yarıyı 3-0 kapattı.  

Maçın ikinci devresinde Erik Gunnarsson’un attığı golle Kürt ekibi durumu 4-0 yaptı.

Utsiktens’ın tek golü 73’üncü dakika Matias Bouvin’den geldi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Dalkurd 6 hafta sonra 3 puanı aldı.

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