HDP’li Temel: Cudi Dağı büyük bir ihanetle karşı karşıya

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Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, bugün Şırnak’ta ağaçların kesilmesine tepki göstermek için Cudi Dağı’na yürümek istedi.

HDP milletvekillerinin de içinde yer aldığı yürüyüşe askerler gaz fişeği ve tazyikli su ile müdahale etti.

K24'e konuşan HDP Van Milletvekili Tayip Temel, Nuh'un gemisinin durduğu ve hayatın yeniden kurulduğu Cudi Dağı’nın bugün büyük bir ihanetle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Temel, “Hainler yüz yıllık ağaçları kesip satarak ülkeye ve toprağa ihanet ediyorlar. Bize ne kadar müdahale ederlerse etsinler, biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kürdistan’ı korumaya devam edeceklerini ifade eden HDP’li vekil, “Biz ülkemizi ve Kürdistan'ı korumaya devam edeceğiz. Topraklarımızı bırakmayacağız. Bu toprak kutsal bir topraktır ve Kürt halkı için özgürlüğün simgesidir” şeklinde konuştu.

İki yıldır Şırnak ormanlarından ağaç kesimi yapılıyor.

Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ağaçların kesilmesine karşı çıkarak eylem ve protesto düzenliyor.