Hol Kampı’ndaki operasyonun ikinci aşaması sona erdi

HASEKE (K24)

Rojava’nın Haseke ilinde bulunan Hol Kampı’da gerçekleştirilen ‘İnsanlık ve Güvenlik’ isimli operasyonun 2’nci aşamsı sona erdi.

Geçtiğimiz ayın 25’inde Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından Hol Kampı’nda başlatılan ‘insanlık ve Güvenlik’ isimli operasyonun 2’nci aşamasının sona erdiği duyuruldu.

24 gün süren operasyonun ardından Özerk Yönetime bağlı Asayiş tarafından yapılan açıklamada, operasyonun başlangıcından itibaren 226 DAİŞ’li militan ve şüphelinin yakalandığı ve bunlardan 36’sının kadın olduğu belirtildi.

Operasyonda 25 tünelin tespit edildiği kaydedilirken, DAİŞ ideolojisini yaymak için kullanılan onlarca çadırın imha edildiği ve çok sayıda silah ve patlayıcı mühimmata el konulduğu bildirildi.

Operasyonda 2 Ezidi Kürt’ü kadının da kurtarıldığı ifade edildi.

Öte yandan, operasyonun sona ermesi dolayısıyla Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanlık Üyesi Newroz Ahmed, Uluslararası Koalisyon yetkilileriyle Hol Kampı’nda açıklama yaptı.

Ahmed, Hol Kampı’nın tüm dünya için tehdit teşkil ettiğini kaydederek, tüm tüm uluslararası güçlerin Hol Kampı’yla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Kamp dışında özellikle de Deyrizor’da DAİŞ hücrelerinin hareketliliğinin arttığını kaydeden Ahmed, DAİŞ’in tümüyle bitirilmesi için çabalarının süreceğini dile getirdi.

Ahmed, Hol Kampı’nda bulunan çeşitli ülkelerin vatandaşlarının, vatandaşı oldukları devletler tarafından alınmasını istedi.