Lukaşenko: İnsanoğlu nükleer bir çatışmanın eşiğine geldi

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Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bir vatanseverlik forumda yaptığı konuşmada insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğine geldiğini söyledi.

Lukaşenko, “Dünya aklını yitirdi ve dikiş yerlerinden patlayacak gibi. Her şey ne şekilde bitecek? Gittikçe daha fazla sıradan insan, hatta siyasetten uzak olanlar bile bunu düşünüyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana insanoğlu ilk kez nükleer bir çatışmanın eşiğine geldi” diye konuştu.

Zor zamanlardan geçildiğini vurgulayan Lukaşenko, “Bugün sadece tembeller 19. - 20. yüzyılın başlarındaki olaylar ile bugünkü olayların arasında paralellik kurmadı. Herkes, büyük imparatorlukların anlaşma isteksizliğinin nasıl sona erdiğini hatırlıyor: Napolyon istilası, iki dünya savaşı ve birkaç düzine yerel çatışma ve yüz milyonlarca can kaybı” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, “Bu (Batılı) devletlerin topraklarında ve özellikle Ukrayna'da bugün rahat edecek yer buldular, Belarus'taki hükümeti devirmek ve bizi (Belarus’un Polonya’nın bir parçası olduğu) 1939'a geri döndürmek için güç birimleri oluşturuluyor” uyarısında bulundu.

Belarus lideri, 1945'te Doğu Slav halklarının eski küslüklerini bir kenara bırakarak Polonya'yı Alman faşizminden kurtardıklarını, şimdi ise Varşova'nın Belarus’a bunun karşılığını ‘ideolojik sabotaj, yalan haber ve muhalefeti destekleyerek’ verdiğini vurguladı.