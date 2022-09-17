KDP’li yetkili: KYB ile anlaşmaya varamadık

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Müzakere Heyeti Üyesi Bengin Rekani, KDP’nin Irak Cumhurbaşkanlığı makamını kendi hakkı olarak gördüğünü kaydederek, Irak'ta erken seçim yapılması konusunda diğer siyasi partilerle ortak anlayış içerisinde olduklarını belirtti.

K24’e konuşan KDP Müzakere Heyeti Üyesi Bengin Rekani, KDP’nin Irak cumhurbaşkanlığını kendi hakkı olarak gördüğünü ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varamadıklarını bildirdi.

KDP ve KYB'nin Bağdat'ta hükümeti nasıl yönetecekleri ve iki taraf arasındaki ortaklık konusunda iyi görüşmeler yaptığını söyleyerek, cumhurbaşkanlığı için ortak aday belirlemeyi tartışma noktasına gelmediklerini ifade etti.

İki tarafın da cumhurbaşkanını seçmek için ortak bir adayla Irak Parlamentosu’na girmek istediğini vurgulayan Rekani, "Seçimleri kazanan ve Irak Parlamentosu’nda çoğunluğu elde eden KDP, cumhurbaşkanlığını kendi hakkı olarak görüyor” dedi.