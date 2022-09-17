Politika

Kazimi: Irak en ağır siyasi krizi yaşıyor

Kazimi, 20 milyonu aşkın Erbain ziyaretçisini başarılı bir şekilde ağırladıkları için güvenlik güçlerine ve ilgili taraflara teşekkür etti.
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Irak Mustafa Kazimi Erbain siyasi kriz

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Irak'ın 2003'ten bu yana en ağır siyasi krizden geçtiğini söyledi.

İmam Hüseyin'in Erbaininin sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, 20 milyonu aşkın ziyaretçiyi başarılı bir şekilde ağırladıkları için güvenlik güçlerine ve ilgili taraflara teşekkür etti.

Kazimi, Irak'ın, Saddam Hüseyin rejiminin ABD ve müttefikleri tarafından devrildiği 2003'ten bu yana en kötüsü olarak kabul edilen siyasi bir krizden geçtiğini belirtti.

Irak Başbakanı, “Çözüme ulaşmak ve Irak'ı barış ve istikrarın kıyısına getirmek için umut ve kararlılık var” dedi.

Kazimi, tüm siyasi partilere Irak ve Iraklıların çıkarlarını göz önünde bulundurarak anlaşmazlıklara son verme çağrısında bulundu.

 

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