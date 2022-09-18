Tottenham’dan Leicester City’ye gol yağmuru
HABER MERKEZİ
İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Leicester City'yi 6-2 gibi farklı bir skorla geçti.
Mücadelede Tottenham'ın golleri 8’inci dakikada Harry Kane, 21’inci dakikada Eric Dier, 47’nci dakikada Rodrigo Bentancur ve 73, 84 ve 86’ncı dakikalarda Heung-Min Son'dan geldi.
Leicester City'nin gollerini ise 6’ncı dakikada penaltıdan Youri Tielemans ve 41’inci dakiakda James Maddison kaydetti.
Tottenham'da 59’uncu dakikada oyuna giren Heung-Min Son, 13 dakika içerisinde hat-trick'e imza attı.