Spor

Tottenham’dan Leicester City’ye gol yağmuru

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Leicester City'yi 6-2 mağlup etti.
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avrupa Tottenham Leicester City İngiltere Premier Lig

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Leicester City'yi 6-2 gibi farklı bir skorla geçti.

Mücadelede Tottenham'ın golleri 8’inci dakikada Harry Kane, 21’inci dakikada Eric Dier, 47’nci dakikada Rodrigo Bentancur ve 73, 84 ve 86’ncı dakikalarda Heung-Min Son'dan geldi.

Leicester City'nin gollerini ise 6’ncı dakikada penaltıdan Youri Tielemans ve 41’inci dakiakda James Maddison kaydetti.

Tottenham'da 59’uncu dakikada oyuna giren Heung-Min Son, 13 dakika içerisinde hat-trick'e imza attı.

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