Sedat Peker’in danışmanı Emre Olur İstanbul’a getirildi

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Organize suç örgütü lideri olarak bilinen Sedat Peker'in açıklamalarını kendi Twitter hesabından paylaşan ve basın danışmanı olduğu belirtilen Emre Olur, Interpol ekiplerince Arnavutluk Tiran'dan kalkan tarifeli uçakla saat 09.15'te İstanbul Havalimanı getirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol görevlilerinden Olur'u uçak altından teslim aldı.

Havalimanındaki İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğüne getirilen Olur, sağlık kontrolünden geçirildi.

Olur'un, İstanbul Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmesi bekleniyor. (Kaynak: AA)