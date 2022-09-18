TSK’dan Rojava köylerine top saldırısı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türk ordusunun sabah saatlerinden beri Kamışlo, Amude, Til Temir, Tirbêspî, Kobani, Girê Spî ve Ayn İsa’ya bağlı köylere top saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) denetimindeki Kobani’nin Qermux köyüne gerçekleştirilen saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

DSG’ye yakın medya da Ayn İsa’ya bağlı 7, Girê Spî’ye bağlı 3 ve Kobani’ye bağlı 2 köyün saldırıların hedefi olduğunu duyururken, saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Amude’nin Cirnike köyü, Kamışlo’nun doğusundaki Til Ziwan ve Kamışlo kasabası ile Tirbêspiyê’nin Rutal köyünün de saldırılarda hedef alındığı açıklandı.

Türkiye ve desteklediği Suriyeli silahlı gruplar sık sık Rojava’nın farklı bölgelerine top ve SİHA saldırıları düzenliyor.

Öte yandan MİT’in 16 Eylül’de Ayn İsa’da düzenlediği operasyonda YPG'nin Fırat bölgesi sorumlusu olduğu belirtilen "Rojhat Karakoçan" kod adlı Mehmet Gürbüz ve korumasının öldürüldüğü belirtildi.