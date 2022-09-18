Kılıçdaroğlu: 40 ilde ortak liste üzerinde çalışıyoruz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri öncesi merak edilen bazı konulara ilişkin Gerçek Gündem'e konuştu.

Kılıçdaroğlu, altılı masa ile seçime girerken hangi illerde ortak liste çıkarmaları gerektiği, hangi illerde ayrı olarak seçime girmelerinin daha başarılı sonuç vereceği üzerine çalışma yaptıklarını belirtirken, altılı masanın altı parti olarak kalacağında mutabık kaldıklarını da bildirdi.

"Seçim yasasında yapılan düzenlemeyle birinci olacak partinin avantajlı hale geldiği, bu nedenle Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetse bile yüzde 41-42 oyla parlamentoda çoğunluğu oluşturma ihtimali olduğu" yönündeki değerlendirmesi ve sonrasında "Altılı masa içindeki partilerden bazıları diğerlerinin listesinden aday gösterilebilir mi? Bu konuda nasıl bir çalışma içindesiniz?" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

"2018 seçimlerine giderken seçim yasasındaki değişikliğe biz karşı çıktık ama AKP ve MHP’nin çoğunluğu ile seçime o değişiklikle gidildi ve biz muhalefet üzerine kazançlı çıktık. Sonrasında bu değişiklik yapıldı ve bugünkü yasal zemin oluştu.

Elbette ki arzu eden parti bağımsız girebilir. Bağımsız girecekse karşı taraf nasıl yapacak? Bir sefer önümüze bir gerçek var. Her siyasi parti en az 41 ilde kendi logosu ile seçime girmek zorunda ya da hiç seçime girmeyecek yani başka partinin logosuyla girebilir.

41 ilde bağımsız yani kendi partisi altında girenlerin, geri kalan 40 il ve 87 seçim çevresinde müşterek girme ihtimali olabilir. Bu konuda bir çalışma yaptık. ‘Hangi illerde ortak liste çıkarırsak hangi illerde bağımsız hangi illerde ortak listeyle girersek daha başarılı oluruz’ diye simülasyonlar yaptık. Arkadaşlarımız çalışmalarımızı ittifakı oluşturan diğer partilere giderek bunları anlattı.

‘Kazancımız kaybımız ne olur?’ diye bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunu biz yaptığımız gibi doğal olarak onlar da yapıyorlar. Ben sağduyunun hakim olacağını düşünüyorum. Tekrar diyorum, seçimi muhalefet kazanacak. Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nı geçecek. Tabii bir de HDP gerçeği var."

"ALTILI MASADA YEDİNCİ PARTİ OLMAYACAK"

Şu anda altılı masa içerisinde yer almayan partilerle seçim öncesi ittifakın geliştirilmesinin mümkün olup olmadığı yönündeki soruya ise CHP lideri, ittifakın Cumhurbaşkanı adayını işaret ederek şöyle cevap verdi:

"Yedinci parti olmayacak. Altılı masa altı olarak kalacak o konuda görüş birliği var. Cumhurbaşkanı seçimleri dolayısıyla daha sonraki süreçte işbirliğine girilebilir. Gelelim ‘dostlarımız’dan kimleri kastettiğime. Dostlarımız derken tüm demokrat güçlerle bu ‘düzeni’ değiştirebileceğimizi ifade ettik. Yoksa sadece dostlarla siyasi partileri işaret etmiyoruz. Gençler, kadınlar, sivil toplum kuruluşları hepsi. Hiç tahmin etmediğiniz kişiler, STK’lar, düne kadar bizim toplantılarımıza gelmeyenler şimdi geliyor. Onları ikna ediyoruz, cesaretlendiriyoruz. Doğu Masası, Balkan Masası, Karadeniz Masası, Kültür Sanat Masası, bu konularda çok çalışıyor."