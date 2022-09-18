Politika

Suruç’ta sınır karakoluna saldırı

Urfa’nın Suruç ilçesinde bir sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.
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Suruç sınırı (Arşiv)
Suruç sınırı (Arşiv)
kürdistan Suruç Urfa karakol saldırısı

HABER MERKEZİ

Urfa Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Suruç ilçesindeki bir sınır karakoluna saldırı düzenlendi.

Basına yansıyan bilgilere göre hava topuyla düzenlenen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı. Yaralı askerin tedavi altına alındığı bildirildi.

Saldırı sonrası Rojava tarafının obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına alındığı belirtildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "(Şanlıurfa/Suruç) Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk ordusunun sabah saatlerinden beri Kamışlo, Amude, Til Temir, Tirbêspî, Kobani, Girê Spî ve Ayn İsa’ya bağlı köylere top saldırıları düzenlediğini açıkladı.

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