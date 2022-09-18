Politika

Neçirvan Barzani’ye Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni için resmi davet

Neçirvan Barzani, Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere’den resmi davet aldı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Kraliçe 2 Elizabeth

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere’den resmi davet aldı.

Neçirvan Barzani Londra’da düzenlenecek törende birçok dünya lideriyle birlikte katılacak.

Yüzyılın 'en büyük diplomatik etkinliklerinden biri' olacak cenaze törenine dünya liderleri, politikacılar, ünlüler ve Avrupa ülkelerinden diğer kraliyet ailelerinin katılması bekleniyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, yarın (19 Eylül) İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.

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