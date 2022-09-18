Politika

Gözlemevi: Türk savaş uçakları Suriye askerlerini vurdu

Türk savaş uçaklarının Kobani kırsalında Suriye rejim güçleri ve DSG üslerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 asker hayatını kaybetti.
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HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türk savaş uçaklarının Kobani’nin Qeremox köyü kırsalında Suriye rejim güçleri ve Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ait üsleri hedef aldığını açıkladı.

Gözlemevi, saldırıda 3 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini, bazı askerlerin de yaralandığını belirtti. Durumu ağır olan askerlerin bulunması nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

SOHR, bugün yaptığı başka bir açıklamada, Türk ordusunun sabah saatlerinde Rojava’nın Kamışlo, Amude, Til Temir, Tirbêspî, Kobani, Girê Spî ve Ayn İsa’ya bağlı köylere top saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Türkiye'nin Rojava’ya yönelik askeri operasyon tehditlerinin ardından, DSG ve Suriye rejimi Temmuz ayında yaptıkları anlaşma çerçevesinde bazı yerlerde DSG ile Suriye askerileri birlikte bulunuyor. 

Öte yandan Urfa’nın Suruç ilçesinde bir sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 1 Türk askeri hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.

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