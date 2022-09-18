Arsenal liderliğini sürdürdü

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İngiltere Premier Lig 7. hafta karşılaşmasında Brentford’a konuk olan Arsenal, 3-0’lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu.

Maçın 17. dakikasında William Saliba ile öne geçen Arsenal, 28’de Gabriel Jesus ile skoru 2-0 yaptı ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

Maçın 49. dakikasında ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza atan Fabio Vieira, Arsenal formasıyla ilk golünü kaydetti ve maçın skorunu da 3-0 olarak belirledi.

ETHAN NWANERI, PREMIER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Arsenal’in 15 yaşındaki futbolcusu Ethan Nwaneri, 90+2’de Fabio Vieira’nın yerine oyuna girerek, Premier Lig’de forma giyen en genç (15 yaş 181 gün) futbolcu olma unvanına sahip oldu.

Arsenal bu galibiyetle puanını 18 yaparken Brentford 9 puanda kaldı.