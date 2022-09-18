ABD Başkanı Biden, Kraliçe’nin cenazesi için Londra’da

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ABD Başkanı Joe Biden, 8 Eylül'de hayatını kaybeden Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2'nci Elizabeth'in cenazesine katılmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Biden'ın Kraliçe'nin tabutu başında saygı duruşunda bulunmasının ardından Kral 3'üncü Charles tarafından verilecek olan ve onlarca dünya liderinin de bulunacağı bir resepsiyona katılması bekleniyor.

Kraliçenin naaşı Çarşamba gününden bu yana tarihi Westminster Hall'da bulunuyor. Toplumun her kesiminden ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlar ise kuyrukta bekleyerek duygusal bir akış içinde Kraliçe'nin naaşını ziyaret ediyor.

Biden, ardından Pazartesi günü (yarın) Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılacak. Biden, Kraliçe'nin cenazesi nedeniyle 20 Eylül'de gerçekleştirilecek Birlemiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na bir gün geç giderek 21 Eylül'de katılım sağlayacak.

KRALİÇE’NİN VEFATI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.