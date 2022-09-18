Politika

Ukrayna barış gücünde görev yapan askerlerini geri çekti

Ukrayna'nın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunda görev yapan askerlerini geri çektiği bildirildi.
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Ukrayna askerleri
Ukrayna askerleri
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HABER MERKEZİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonundan (MONUSCO) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın ülkesindeki savaştan ötürü mart ayında geri çekmek istediği birlikler, cuma günü ülkeden ayrıldı.

MONUSCO Komutanı General Marcos da Costag, Ukraynalı askerlere 10 yıldır verdikleri katkıdan ötürü teşekkür etti.

Barış gücü misyonunda 250'den fazla Ukrayna askeri görev yapıyordu.

Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası Ukraynalı yetkililer, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunda görevli askerlerini ve askeri teçhizatını çekeceğini açıklamıştı.

Ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) misyonu içerisinde 14 bin barış gücü askeri bulunuyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

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