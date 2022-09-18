Müzik

Mohsen Namjoo’nun Van’daki konseri iptal edildi

İranlı sanatçı Mohsen Namjoo’nun 10 Aralık'ta Van'da yapacağı konser iptal edildi.
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Mohsen Namjoo
Mohsen Namjoo
kürdistan Mohsen Namjoo Van Konser iptal

HABER MERKEZİ

Hedef gösterilen İranlı müzisyen Mohsen Namjoo’nun Bursa ve Konya’daki konserlerinin ardından 10 Aralık'ta Van Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleşmesi planlanan konseri de Van Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Biletix, resmi internet sitesinde 3 il için konser biletinin satışını iptal etti.

Namjoo’nun 2 Aralık’ta İstanbul VW Arena’da, 3 Aralık’ta Bursa Merinos AKKM’de, 7 Aralık’ta Ankara Congresium, 8 Aralık’ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde 10 Aralık’ta ise Van Nur Tatar Spor Salonu’nda konser vermesi planlanıyordu.

NE OLMUŞTU?

Daha önce de birçok etkinliği iptal edilmesi için şarkıcıları ve müzik gruplarını hedef gösteren ‘Müdafaa-i İslam Hareketi’ adlı oluşum ve Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, Namjoo’nun konserinin iptal edilmesi için kampanya başlattı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Namjoo, "Her zaman ilham kaynağım olan Kur'an-ı Kerim'le asla alay etmedim, O’nu küçük düşürmedim" ifadelerini kullanmıştı.

 

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