Fotoğraflarla 10. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da çok sayıda kadının katılımıyla 10. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi.

Kayapınar ilçesindeki 75 Park’ta bir araya gelen kadınlar, Sur ilçesindeki Keçi Burcu’na kadar pedal çevirdi. Bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, şehir merkezinde bisiklet sürmenin tadını çıkarırken, insanların bisikletlere daha çok ilgi göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Tur bu yıl 30 ülkede, 200 şehirde eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.

Tur öncesi yapılan basın açıklamasında, “Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir” denildi.