Filistin Dışişleri Bakanı’ndan Afrinlilerin mektubuna yanıt: Kabul etmiyoruz

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Filistin Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Riyad el-Maliki, Afrin Kürtlerinden oluşan bir heyetin Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri'yi ilettikleri ve Filistinli kurumların Afrin’de yerleşim yerleri inşa etmesine tepki gösterdikleri mektubuna yanıt verdi.

Riyad el-Maliki, söz konusu mektuba verdiği yanıtta “Filistinlerin, Kürtlerin ve başkalarının topraklarına yerleştirilmesini kabul etmiyoruz” dedi.

Afrin’de Filistinler için yerleşim yerleri kuran kurumların Filistin’i temsil etmediğini belirten Riyad el-Maliki, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Filistinlerin ülkelerine geri dönüşü için çaba harcamaya devam ettiğini vurguladı.

“Filistin Kurtuluş Örgütü Filistinlilerin başka topraklara yerleştirilmesi projelerini reddediyor” diyen Filistin Dışişleri ve Göçmenler Bakanı, “Bu projeleri reddedenler başkalarının toprağına el uzatmaz” ifadelerini kullandı.

Riyad el-Maliki, şunları kaydetti:

“Hangi isimle olursa olsun, hiçbir Filistinlinin Kürt toprakları ve başkalarının toprakları üzerinde yerleştirilmesini reddediyoruz. Afrin ve Suriye’nin kuzeyindeki diğer Kürt bölgelerinde Kürtlerin haklarının ve mülkiyetlerinin ihlal edilmesini kabul etmiyoruz.

Kürt halkının Filistin halkının devriminin yanında durması, mücadelesine destek olması ve bu uğurda şehit vermesine büyük değer veriyoruz.”

Afrin Kürtlerinden oluşan bir heyet 8 Eylül’de Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri'yi ziyaret ederek, Filistinli kurumların Afrin’de yerleşim yerleri inşa etmesine tepki gösteren bir mektup vermişti.

Mektupta, Afrin’in Mart 2018 yılında beri Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde olduğu belirtilerek, Suriye’nin başka yerlerinden insanların bölgeye yerleştirildiği ve Afrin’in demografisinin değiştirildiği kaydedilmişti.

Afrin Kürtleri heyeti, Filistin Konsolosu'na yazdıkları mektupta, Kürtlerin yerinden edilmesinden sonra yerlerine Arap ve Türkmenlerin yerleştirildiğini ve son olarak, işgalden önce halkının %95'inin Kürt olan Afrin'i Araplaştırmak amacıyla Filistinli göçmenlerin yerleştirildiği dile getirilmişti.