Spor

Mourinho atıldı, Atalanta Roma’yı devirdi

İtalya Serie A'da yenilgisiz yoluna devam eden Atalanta, deplasmanda Roma'yı 1-0 mağlup etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Roma Atalanta Serie A Jose Mourinho

HABER MERKEZİ

İtalya Serie A'nın 7. hafta maçında Roma ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelede eşitliği bozan taraf konuk takım oldu. Giorgio Scalvini'nin 35. dakikada kaydettiği gol Atalanta'ya galibiyeti getirdi.

Maçın 57. dakikasında bir pozisyonda penaltı bekleyen Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sert tepkisi sebebiyle maçın hakemi Daniele Chiffi'den direkt kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

Atalanta, başkent deplasmanından aldığı 3 puanla puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu.

Roma ise bu sezon ligde ilk kez sahasında yenilirken, toplamda 2. mağlubiyetini aldı. Roma, 13 puanla 6. sırada kaldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv