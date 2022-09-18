Politika

Neçirvan Barzani, Kral 3. Charles’a taziyelerini iletti

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine katılmak üzere Londra’ya giden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere Kralı 3. Charles’a taziyelerini iletti.
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kürdistan Neçirvan Barzani Kral 3 Charles taziye

ERBİL (K24)

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere’den resmi davet alan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Londra’ya ulaştı.

Neçirvan Barzani, Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatı nedeniyle Kral 3. Charles, İngiliz hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

Kral 3. Charles de Kraliçe’nin cenaze törenine katılımından dolayı Neçirvan Barzani’ye teşekkür etti.

Neçirvan Barzani, Kraliçe'nin cenaze törenine katılmak üzere İngiltere’den resmi davet almıştı.

Neçirvan Barzani Londra’da düzenlenecek törende birçok dünya lideriyle birlikte katılacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, yarın (19 Eylül) İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.

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