Davutoğlu: Kürtçe öğrenmeyi çok isterim

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Sultanbeyli'de konuştu.

T24 yazarı CandYıldız'ın aktardığına göre sahneye “Ser seran, ser çavan” (Baş göz üstüne geldiniz) diyerek çıkan Davutoğlu şunları söyledi:

“Bir yüzükle çıkılan yolda servet biriktirmeyenleriz. Gemilerle servet biriktiren değil gemileri yakanlardınız... Bir nehrin yarısına kadar gitmek önemli, yarısına ulaştığınızda geri dönmenin riski karşıya uluşmanın riskinden daha fazla olduğu anda geri dönüş imkansızlaşır. Altılı Masa’nın dağılma riskinin getireceği tahribat, devam etmenin getireceği muhtemel tahribattan daha yüksek olur...

12 İmamı ezbere sayarım. Niyaz duasını bilirim. İlgilendiğiniz konuyu bileceksiniz. ‘Ali’yi Alevilerden daha çok severim’ demenin bir anlamı yok ki… Çok isterim Kürtçeyi öğrenmeyi. Olmadı istediğim kadar. Prens Charles Galce öğreniyor. Bunu ayrılıkçı bir profesörden Galce öğreniyor. Gel de bunu Bahçeli’ye anlat...”

“Demokratik hukuk devleti kuralları konusunda hiç taviz vermedim” diyen Davutoğlu, “Benim dönemimde hiçbir kayyım atanmadı. Benim dönemimde Kürtçeye yasak getirilmedi. Bunlar istenmedi mi sanıyorsunuz. Günü geldiğinde nelere karşı mücadele ettiğimi bir gün konuşuruz” ifadelerini kullandı.

“Gelecek Partisi aynı zaman da Kürt partisi, Alevi partisi, Türk partisi” ifadelerini kullanan Davutoğlu, “Ben bir Türküm, Kürtlerin hakkını ben savunacağım. HDP Genel Merkezi’ne gitmiş tek siyasetçiyim. Hem de Başbakan olarak. Hiç de gocunmadım. Ama dediklerimi dinlemedikleri için, PKK’nın silahlı mücadele çağrısına destek verdikleri için 23 Temmuz’da terörle mücadeleyi başlattım” şeklinde konuştu.

HDP ile konuşma konusunda kendisinin ve partisinin bir rezervi olmadığını belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Daha 40 günlük Başbakanım. Demirtaş ve Buldan’ı Başbakanlık’ta kabul ettim. Tayyip Bey ve birçok arkadaş o zaman ‘aman’ dedi. ‘Muhataplarsa Çözüm Süreci’nde, ben onların ne yapacakları görürüm, tavrımı alırım’ dedim. Çözüm Süreci’nde doğru davransalardı birçok şey değişirdi. Yanlış davrandıklarında da çetin mücadeleyi veririm. Mücadele ederken de demokratik hukuk kuralları çerçevesinde bir mücadeleden söz ediyorum. HDP ile konuşma konusunda benim ve partimin bir rezervi yok.”