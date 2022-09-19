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Derbide zafer Real Madrid’in

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
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avrupa Atletico Madrid Real Madrid La Liga

HABER MERKEZİ

İspanya Birinci Futbol Ligi’nin (La Liga)  6. haftasında Madrid derbisinde Atletico Madrid, Real Madrid’i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında golleri bulan Real Madrid'te Rodyrgo Goes (Dk. 18) ve Federcio Valverde (Dk. 36) rakip ağları havalandırdı.

Atletico Madrid'in tek golü ise 83. dakikada Mario Hermoso'dan geldi.

Hermoso, 90+1. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

La Liga'da 6'da 6 yapan Real Madrid 18 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın rakibi Barcelona'nın 16 puanı bulunuyor.

Atletico Madrid ise 10 puanla 7. sırada kaldı.

Ligde 171. kez oynanan Madrid derbisinde rakibine karşı büyük üstünlüğü olan Real Madrid, galibiyet sayısını 91'e çıkardı. Derbide Atletico Madrid'in 40 galibiyeti bulunurken, iki takım arasında 40 maç da beraberlikle sonuçlandı.

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