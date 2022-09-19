Politika

Koordinasyon Çerçevesi: Adayımız Kürtler ve Sünnilerce kabul görüyor

Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adayları Muhammed Şiya Sudani’nin, Kürtler ve Sünnilerce kabul gördüğünü bildirdi.
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Irak Irak Koordinasyon Çerçevesi Kürtler şiiler

HABER MERKEZİ

Irak’ta Şii grupların çatı oluşumu Koordinasyon Çerçevesi’nin bileşenlerinden olan Fetih Koalisyonu üyesi Ali Fetlavi yaptığı açıklamada, “Muhammed Şiya Sudani’nin başbakanlık adaylığı, Şiilerin birlikteliğini temsil ediyor. Kürtler ve Sünnilerin de buna yaklaşımı da olumlu, kabul görüyor” dedi.

Fetlavi, Irak’ın içinde bulunduğu krizden çıkış ve yeni hükümet kabinesinin oluşturulması adına önümüzdeki günlerde önemli değişikliklerin olabileceğini söyledi.

“Şiiler, Kürtlerle Sünnilerin  Parlamento Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayına müdahale etmedi” diyen Fetlavi, “Onlar da Şiilerin Başbakan adayına müdahalede bulunmamalı” ifadesini kullandı.

Iraklı siyasi taraflar, İmam Hüseyin’in Kırkı törenleri dolayısıyla siyasi görüşmelere ara vermişti.

Sadr Hareketi, Koordinasyon Çerçevesi’nin Başbakan adayı Sudani’ye karşı çıkarak protestolara başlamış ve parlamentonun feshedilmesini istemişti. Bu talep Federal Mahkeme tarafından reddedildi.

Hükümeti kurma girişimlerinde başarılı olamayan Sadr Hareketi, tüm parlamenterlerinin istifasını vermişti.

Irak’ta Ekim 2021’de yapılan genel seçimler sonrası halen hükümet kurulabilmiş değil.

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