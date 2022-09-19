Suriye’de Uluslararası Koalisyon üssüne saldırı
HABER MERKEZİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam Deyr ez-Zor'un güneydoğusundaki el-Omer petrol sahası yakınlarındaki Kesk köyündeki Uluslararası Koalisyon'un askeri üssüne füzelerle saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Saldırının 3 adet 107 mm roketle gerçekleştirildiği, saldırının yapıldığı bölgenin ise Uluslararası Koalisyon’nun askeri üssüne yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunduğu kaydedildi.
Saldırının amacına ulaşmadığı, can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği ifade edildi.
ABD güçlerinin olaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.
Deyr ez-Zor'un güneydoğusunda yer alan el-Omer petrol sahasında Uluslararası Koalisyon’nun büyük bir askeri üssü bulunuyor.
İran destekli milislerin bu bölgeye zaman zaman saldırılar düzenlendiği biliniyor.