Politika

Suriye’de Uluslararası Koalisyon üssüne saldırı

Uluslararası Koalisyon’un Suriye'deki en büyük askeri üssüne saldırı düzenlendiği bildirildi.
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suriye Deyr ez-Zor Suriye saldırı Uluslararası Koalisyon

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam Deyr ez-Zor'un güneydoğusundaki el-Omer petrol sahası yakınlarındaki Kesk köyündeki Uluslararası Koalisyon'un askeri üssüne füzelerle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırının 3 adet 107 mm roketle gerçekleştirildiği, saldırının yapıldığı bölgenin ise Uluslararası Koalisyon’nun askeri üssüne yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunduğu kaydedildi.

Saldırının amacına ulaşmadığı, can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği ifade edildi.

ABD güçlerinin olaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

Deyr ez-Zor'un güneydoğusunda yer alan el-Omer petrol sahasında Uluslararası Koalisyon’nun büyük bir askeri üssü bulunuyor.

İran destekli milislerin bu bölgeye zaman zaman saldırılar düzenlendiği biliniyor.

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